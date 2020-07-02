Danıştay'daki Ayasofya duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak

02 Temmuz 2020 Perşembe, 09:51

Danıştay 10. Dairesi'ndeki duruşmaya, taraf olarak Vakıflar Tarihi Eserler Çevreye Hizmet Derneği ile Cumhurbaşkanlığı avukatları katıldı.Dernek, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'a dava açmıştı.

Davada, dernek, bakanlar kurulu karanını iptalini savunurken, cumhurbaşkanlığı avukatları takdiri mahkemeye bıraktı. Danıştay Savcısı ise davanın reddedilmesini, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ayasofya'nın ibade açılabileceğini ifade etti.

AYASOFYA TARTIŞMASI

İstanbul'un fethinden 58 yıl sonra 1511 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla cami statüsünden müzeye çevrildi.

Bazı vakıflar, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Onlardan biri, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği açtığı dava.

Bugün günü görüşülecek başvuruda, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararı için hazırlanan protokelde, Atatürk’ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor. Kararın iptali isteniyor.

Derneğin 2005 yılında açtığı ilk davada Danıştay, "Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti. Danıştay'ın 2019 yılında aldığı bir kararın Ayasofya için emsal olabileceği de belirtiliyor.