Dans vebası!
Jean Teule, Dansa Davet’te 1518 yılında görülen, dünyanın en ilginç toplumsal histeri vakalarından birinin hikâyesini anlatıyor.
“Dans etmek bir çığlığı susturmak mı?”
Romandan
Jean Teule, Dansa Davet’te 1518 yılında görülen, dünyanın en ilginç toplumsal histeri vakalarından birinin hikâyesini anlatıyor. Strasbourg’da açlık ve sefaletin, insanları cinayete sürükleyen bir yokluğun hüküm sürdüğü zamanlarda, ıstırabından aklını yitiren bir kadın, aniden sokaklarda dans etmeye başlar. Kısa bir süre içinde ona katılanların sayısı gitgide artar ve “dans vebası” tüm şehri esir alır. Binlerce insan yaşadıkları ağır travmalar sonucunda bilincini yitirip ölene dek dans eder durur.
Dansa Davet; İntihar Dükkânı’nın yazarından, kurgu hikâyelerden çok daha delice bir gerçekliği anlatan masalsı bir roman.
Dansa Davet / Jean Teule / Çeviren: Elif Gökteke / Sel Yayıncılık / 104 s.
Video Haberler
- Darbedilen köylülerin avukatı: Ezerek başarıya ulaştı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' Zonguldak'ta alkışla karşılandı
- Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek
- Minibüsün ezdiği yavru köpek acı içinde kıvranarak öldü
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu