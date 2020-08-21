21 Ağustos 2020 Cuma, 22:51

“Dans etmek bir çığlığı susturmak mı?”

Romandan

Jean Teule, Dansa Davet’te 1518 yılında görülen, dünyanın en ilginç toplumsal histeri vakalarından birinin hikâyesini anlatıyor. Strasbourg’da açlık ve sefaletin, insanları cinayete sürükleyen bir yokluğun hüküm sürdüğü zamanlarda, ıstırabından aklını yitiren bir kadın, aniden sokaklarda dans etmeye başlar. Kısa bir süre içinde ona katılanların sayısı gitgide artar ve “dans vebası” tüm şehri esir alır. Binlerce insan yaşadıkları ağır travmalar sonucunda bilincini yitirip ölene dek dans eder durur.

Dansa Davet; İntihar Dükkânı’nın yazarından, kurgu hikâyelerden çok daha delice bir gerçekliği anlatan masalsı bir roman.

Dansa Davet / Jean Teule / Çeviren: Elif Gökteke / Sel Yayıncılık / 104 s.