Dans videosu nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Sarıoğlu, bundan böyle futbolseverler için günün maçlarını yorumlayacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2021 Salı, 15:13
Dans videosu nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
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Habertürk TV ile yollarını ayıran spiker Hande Sarıoğlu, dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile el sıkıştı. Hande Sarıoğlu'nun bundan böyle Bahis Tv ve Bahis Gazetesi uygulamasında futbolseverler için bahis tahminlerini aktaracak.

Snob Magazin'în haberine göre Sarıoğlu, ilk programı Deşifre ile Youtube kanalı olan Bahis Tv’de Perşembe akşamı 21.00’da seyircisi ile buluşacak. Hande Sarıoğlu, Bahis Gazetesi uygulamasında ise her gün, günün maç tahminlerini kullanıcılar ile paylaşacak. 

NE OLMUŞTU?

Habertürk TV'de spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu sonrası kanaldan ayrılmak zorunda kalmıştı. Sarıoğlu yaşananlar sonrası "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim. Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim" açıklamasını yapmıştı.


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