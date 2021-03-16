Dans videosu nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Sarıoğlu, bundan böyle futbolseverler için günün maçlarını yorumlayacak.
Habertürk TV ile yollarını ayıran spiker Hande Sarıoğlu, dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile el sıkıştı. Hande Sarıoğlu'nun bundan böyle Bahis Tv ve Bahis Gazetesi uygulamasında futbolseverler için bahis tahminlerini aktaracak.
Snob Magazin'în haberine göre Sarıoğlu, ilk programı Deşifre ile Youtube kanalı olan Bahis Tv’de Perşembe akşamı 21.00’da seyircisi ile buluşacak. Hande Sarıoğlu, Bahis Gazetesi uygulamasında ise her gün, günün maç tahminlerini kullanıcılar ile paylaşacak.
NE OLMUŞTU?
Habertürk TV'de spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu sonrası kanaldan ayrılmak zorunda kalmıştı. Sarıoğlu yaşananlar sonrası "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim. Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim" açıklamasını yapmıştı.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çocuğunu taciz eden baba gözaltına alındı
- Erdoğan'ın koruma polisi yaşamına son verdi
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- İçişleri'nden 81 ile genelge: Yarın gün boyu sürecek
- Korumanın intiharında CHP'den 'Soylu' tepkisi
- Demirtaş AİHM kararını hatırlattı, 'reddi hakim’ istedi
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı
- Sahte Elon Musk hesabı yüzünden 560 bin dolar kaybetti
- İkinci el araç alacaklar kötü haber