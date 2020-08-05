Dardanel fabrikasının 'kapalı devre' mesai kararı protesto edildi

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:38

Çanakkale'de bulunan Dardanel Önentaş Gıda San. AŞ.de çok sayıda işçinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu firmada 'kapalı devre çalışma sistemi' nin uygulanması kararı almış, tüm işçilerin çalışma alanına zorla hapsedildiği bu karar büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), şirketin İstanbul Tarabya’da bulunan genel müdürlüğü önünde bir araya gelerek protesto düzenledi.

Bina önüne yürüyerek “Bu iş yeri, işçilere ve sağlığa zararlıdır” pankartı açan DİSK üyeleri, “Köle değil işçiyiz, birleşince güçlüyüz” ve “Dardanel işçisi köle değildir” sloganları attı.

Eylemde açıklamayı okuyan DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan, koronavirüs gerekçesiyle işçilerin 15 gün fabrikada karantina altında çalıştırıldığını ifade ederek “Kapalı devre çalışma sistemi’ adı altında üretimin sürmesi tümüyle hukuk dışıdır, yasal dayanağı yoktur” dedi.

"COVİD-19 İŞÇİ SINIFI HASTALIĞI OLDU"

Aslan, sanayi çarklarının dönmesi için işçilerde sürü bağışıklığının denendiğini ve ‘Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı olarak yayıldığını’ belirterek, “Dardanel'de çalışan ve yüzde 95'i kadınlardan oluşan 1000'e yakın işçi tedirgin ve kaygılıdır. İşçiler işten atılma ve işsiz kalma korkusu nedeniyle, yurtlarda kalarak çalışmak zorunda kalmışlardır. İşyerindeki keyfi uygulamalar ve baskılar işçileri derinden yaralamaktadır. Aileler, çocuklar ve işçiler diken üstündedirler ve kendilerini güvencede görmemektedirler. Karın tokluğuna çalışmak zorunda kalan Dardanel işçilerine bir de ölümüne üretim dayatılmaktadır” diye konuştu.

"YAYGIN TEST YAPILSIN, ÖRGÜTLENMEYE ENGELLER KALDIRILSIN"

Aslan, salgın konusunda işçilerin ve halkın sağlığı için alınması önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

"- İşverenin “her koşulda üretim yaparız” mantığı işçilerin yaşam ve sağlık haklarını tehlikeye atmaktadır. Dardanel 15 gün boyunca üretime ara vermeli, işçiler ve aileleri 15 gün etkin karantinaya alınmalı, aynı zamanda işçiler ve aileleri yaygın testten geçirilmeli. 15 günlük süre sonucunda korona virüs testi negatif çıkan işçiler çalışmaya başlamalı, testi pozitif çıkanların tedavileri devam etmelidir.

- Fabrikanın sendikamızın denetimine açılması işçilerin sağlığı ve kendilerini güvende hissetmeleri açısından gereklidir.

- İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar fabrikada salgın açısından gelinen aşamanın ciddiyetini göstermesi açısından çarpıcıdır. Ancak bununla birlikte işçilerin sağlığının Türk Tabipleri Birliği ve Çanakkale Tabip Odası tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından takibi gereklidir.

- Çok sayıda işçinin hastanede yatmasına rağmen fabrikadaki işçilere ve ailelerine test yapılmaması manidardır. Hızlı bir şekilde şikayeti olsun ya da olmasın tüm işçilere ve ailelerine yaygın test yapılmalıdır.

- Test sonucu pozitif olanlar hastanede takip edilmeli ve iş güvenceleri sağlanmalıdır.

- İşçilerin örgütsüzlüğü, işçilerin sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Dardanel fabrikalarında örgütlenmenin önündeki engeller ve baskılar kaldırılmalıdır."



