Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı; 5 personel hastaneye kaldırıldı
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nin takım otobüsü Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaza yaptı. Yoldan çıkan otobüste bulunan 5 kulüp personeli kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nin takım otobüsü Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaza yaptı. Yoldan çıkan otobüste bulunan 5 kulüp personeli kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Kaza, öğle saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Darıca Gençlerbirliği dün Yomraspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Takım uçakla geri dönerken, personelin bulunduğu kulüp otobüsü ise Kocaeli'ne gelmek üzere yola çıktı. Çerkeş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 UN 837 plakalı otobüs yoldan çıkarak yamacın üzerine çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Otobüste bulunan 5 kişi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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