Darp edilen avukatın dosyasının kapatıldığı ortaya çıktı

25 Haziran 2020 Perşembe, 09:30

Erdoğan’ın katıldığı Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında, Çırağan Sarayı yolunun neden kapatıldığını soran avukat Sertuğ Sürenoğlu korumaların şiddetine maruz kalmıştı.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise “Ben bu işi sonuna kadar takip ederim. Peşini bırakmam!” demişti. Ancak dosya sessiz sedasız kapatıldı.

SORU ÖNERGESİYLE ORTAYA ÇIKTI

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yanıtlaması istemiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği soru önergesinde, Sürenoğlu’ya şiddet uygulayan korumalarla ilgili dosyanın kapatıldığı ortaya çıktı. Önergeyi yanıtlayan Soylu, Sürenoğlu’nu darbeden Cumhurbaşkanı korumalarının dosyasının işlemden kaldırıldığını kaydetti.

Soylu, konuya ilişkin yanıtında ilgili mevzuat, emir ve talimatlara aykırı olarak zor kullanma sınırlarını aştığı iddia edilen personel hakkında derhal gerekli soruşturmalar başlatıldığını ve önergede bahsi geçen Sürenoğlu olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiğini açıkladı. Dosyanın işlemden kaldırılmasıyla birlikte, şiddet uygulayan korumalar da aklanmış oldu.

KORUMA POLİSLERİNİN ŞİDDETİNE MARUZ KALMIŞTI

Çırağan Sarayı yolunun neden kapatıldığını sorduğu için Erdoğan’ın korumalarının şiddetine maruz kalan avukat Sertuğ Sürenoğlu ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla ev hapsi cezası almıştı. Sürenoğlu, koruma polislerinin kendisini döverken, “Vatan haini” dediklerini de belirtmişti.