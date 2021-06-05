Darp raporu almak için 3 hafta bekletilen tutuklunun işkence iddiasına takipsizlik verildi

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

KHK ile 13 yıllık öğretmenken işine son verilen ve Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemi yaptığı için “eylemlerine yoğun bir şekilde devam etmesi” gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve dünkü duruşmasında tahliye edilen Mehmet Dersulu’nun ailesi, Dersulu’nun cezaevinde işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

Dersulu’nun kardeşi Zehra Dersulu, ağabeyinin kendisine yapılan saldırılar için iki suç duyurusunda bulunduğunu ve birine takipsizlik verildiğini dile getirerek “Olayın yaşandığı günün ertesi günü suç duyurusunda bulunmuş. Kollarında, boynunda, kızarıklar ve açık yaralar mevcutmuş. Aynı gün doktora götürmek yerine yaraları iyileşsin diye 3 hafta bekletmişler. Boğazının sıkıldığı gün de bir dilekçe vermiş ve doktora çıkarılmamış. 20 gün tek başına tutuluyor. Tecrit içinde tecrit uygulanıyor. Daha önce de 50 gün tek tutulmuştu” dedi.

Ağabeyinin dün tahliye edildiğini belirten Dersulu, “Az önce tahliye kararı verildi. Haksız bir şekilde 10 ay tutuklu kaldı. Babam 70 yaşında ve bazı rahatsızlıklarından dolayı görüşüne gidemiyordu. Bugün bizim için bayram havasında bir gün oldu. Adalet geç de olsa geldi. Ama tam adalet beraat kararı verilince gelecek. Bizler ailesi olarak her zaman arkasındayız. Bu haklı mücadelesinin de elbet zaferle sonuçlanacağına inanıyoruz” dedi.