Soylu 'işkence yok' demişti: Polisin Diyarbakır'da 55 yaşındaki kadının kolunu kırdığı ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde madde bağımlısı oğlu gözaltına alınırken polis tarafından darp edilen 55 yaşındaki Kevser D.’nin 3 dişi ve kolu kırıldı. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne başvurarak darp raporu alan Kevser D., polislerden şikayetçi oldu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Habertürk'te katıldığı programda "İşkence tespiti yok" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"Diyarbakır Bağlar İlçesinde ikamet eden 55 yaşındaki anne Kevser D.’nin, madde bağımlısı oğlunun gözaltına alınması sırasında darp edildiği, kolunun ve 3 dişinin kırıldığı iddiaları doğru mudur?" diye soran Tanrıkulu'nun Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yer alan sorular şu şekilde:

Diyarbakır Bağlar İlçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Anne Kevser D.’nin, madde bağımlısı oğlunun gözaltına alınması sırasında darp edildiği, kolunun ve 3 dişinin kırıldığı iddiaları doğru mudur?

İddialar doğru ise, 24 Mayıs 2021 tarihinde katıldığınız canlı yayında Bakanlığınız döneminde işkence olmadığı açıklamanız göz önüne alındığında, 55 yaşındaki Anne Kevser D.’nin, madde bağımlısı oğlunun gözaltına alınması sırasında darp edilmesinin, kolunun ve 3 dişinin kırılmasının izahı ve gerekçesi nedir?

Yaşanan darp olayı ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

Göreve geldiğiniz tarihten bugüne kadar Türkiye genelinde illere göre güvenlik güçlerinin karıştığı toplam darp, işkence ve kötü muamele sayısı kaçtır?

Anılan olaylar ile ilgili olarak toplam kaç güvenlik görevlisi hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır? Kaç güvenlik görevlisi açığa alınmış ve ihraç edilmiştir?

Göreve geldiğiniz tarihten bugüne kadar Türkiye genelinde illere göre güvenlik güçlerinin karıştığı darp, işkence ve kötü muamele sebebiyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç kişi yaşamını yitirmiştir?

Göreve geldiğiniz tarihten bugüne kadar Türkiye genelinde illere göre güvenlik güçlerinin karıştığı darp, işkence ve kötü muamele sebebiyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç kişi hastanelere başvurarak rapor almıştır?



SOYLU 'İŞKENCE YOK' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te 'Kübra Par ile Açık ve Net' programına katılmış, "Ben Uluslararası Af Örgütü'nün muhatabıyım. Bana geldiler. Biz Af Örgütü ile ilgili her seferinde karşı karşıya geliriz. Her seferinde onlar Türkiye'de gideceği yerleri söylerler. Göndeririz, her yeri ziyaret ederler. 4,5 yıldır işkence ile ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar. Sistematik işkence ile ilgili önümüze bir şey koymadılar" diye konuşmuştu.



Soylu'nun ifadelerine, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi raporlarla yanıt vermişti.

Türkiye'de insan hakları ihlalleri üzerine çalışan İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin de, Soylu'nun sözlerine Twitter'dan tepki göstermiş, "Bizim dönemimizde işkence yok dedi. İnanılmaz!" ifadelerini kullanmıştı.