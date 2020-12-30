Darp raporu almak için firar eden asker baskılar sonrasında yeniden firar etti

30 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Tekme, tokat ve yumrukla darp edildiğini savunan Düdük, itiraz edince de elinde sigara söndürüldüğünü iddia etti. Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Hasan Düdük, iddiaya göre 10 Kasım’da temizlik faaliyetine katılmadığı gerekçesiyle Uzman Çavuş R.K. tarafından darp edildi.

Engellemelere rağmen hastaneye giderek darp raporu aldığını söyleyen Düdük, “Bölük komutanı beni darp eden komutanı haklı görüp onu koruyup kolladı. Bana ‘şikâyetçi olursan askerliğini uzatırım, burayı sana zindan ederim’ dedi ve beni tehdit etti. Ben de korktuğum için şikâyetçi olamadım” diyerek yaşadıklarını anlattı. Her gün intihar ve firar vakaları yaşanan tugayda 2 arkadaşının gözleri önünde intihar ettiğini savunan Düdük, ailevi ve yaşadığı şiddet sorunları nedeniyle askerden firar etti.

Düdük, firar ettiğinde darp raporunu Çerkezköy’de bir tanıdığına saklaması için verdikten sonra birliğine tekrar teslim oldu. Teslim olduktan sonra Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan Düdük, karantina binasındayken kendisini darp eden komutanın arkadaşlarına “Gidin Hasan’a çok selam söyleyin o çıktıktan sonra bakın ona neler neler yapacağım” diyerek tehditler yolladığını iddia etti.

Hergün küfür, hakaret, tehdit ve baskılara dayanamadığını söyleyen Düdük, tekrar 25 Kasım tarihinde tekrar firar etti. Şu an firari bir asker olduğunu belirten Düdük, “Ben vatanıma olan bağlılığım ve sadakatimden dolayı askere gittim ama orda gördüğüm şiddet ve kötü muamelelere dayanamadım kaçtım. Eğer ben kaçacak olsaydım en başından beri askerlikten kaçar veya çürük raporu alır gitmezdim. 8 yıl önce 4. kattan düştüm sağ kalça kemiğim kırıldı. Şu an sağ kalçamda 3 tane platin var.

Askere gitmeden önce beni muayene eden doktor çürük raporu teklifi sundu ama ben askerlik yapmak istediğim için kabul etmedim. Askerdeyken Çerkezköy Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’ndan spor, egzersiz ve uzun süre ayakta duramaz raporu aldım ama raporum olduğu halde komutanlarım bana 10 saat kule nöbeti yazıyordu” ifadelerini kullandı. Düdük, avukatı aracılığıyla söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.