DasDas Akademi’de çevrimiçi seminerler

05 Mart 2021 Cuma, 03:22

DasDas Akademi, Tarabya Kültür Akademisi ile yeni bir projeye imza attı. DasDas Akademi çevrimiçi seminer serisi 7 Mart Pazar günü başlayacak. Altı hafta boyunca her pazar Tarabya Kültür Akademisi’nin geçmiş dönem sanatçıları, seminer katılımcılarıyla çevrimiçi olarak bir araya gelerek birikimlerini paylaşacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacaklar.

Seminerlerin ilk haftasında; 7 Mart günü saat 17.00’de oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Judith Rosmair “CURTAIN CALL!” “Oyunu Temelinde Kurgusal Otobiyografi ve Prodüksiyon” başlığı altında oyuncuları kendi hikâyelerini ve prodüksiyonlarını hayata geçirme ve geliştirme konusunda cesaretlendirecek.

DasDas Akademi Online Seminerleri’nin biletleri: www.mobilet.com’da satışta. Ayrıntılı bilgi için: dasdas.com.tr