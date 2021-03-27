DasDas’tan okuma tiyatrosu

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:03

DasDas’ın sevilen oyuncuları ve oyuncu adayları usta tiyatro yazarı Haldun Taner’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununu okuyarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayacak.

Oyunu okuyan oyuncular Ceren Boz, Evren Bingöl, Mert Fırat, Özgün Aydın, Pervin Bağdat, Sabahattin Yakut, Selen Uçer ve Volkan Yosunlu’ya Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Onur Tanyeri ve Sinan Gülşen eşlik ediyor.

“Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” okuma tiyatrosu bugün DasDas’ın YouTube kanalından tüm tiyatro severler tarafından izlenebilecek.