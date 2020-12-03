DASK, İzmir depreminin ardından 125 milyon lira tazminat ödedi

03 Aralık 2020 Perşembe, 11:53

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, kurum, Seferihisar merkezli depremden sonraki bir aylık süre içerisinde 15 bin 600 hasar dosyasının incelemesini tamamladı. Bu incelemeler sonrası sigortalılara 125 milyon liralık tazminat ödendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, depremden sonra sahada sigortalıların yanında olarak yaraları en kısa sürede sarmayı hedeflediklerini bildirdi.

DASK olarak depremin hemen ardından bölgeye geldiklerini ve çalışmalara başladıklarını aktaran Turgut, eksperlerin hemen sahaya çıktığını ve üçüncü günde ilk ödemeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Turgut, o günden bu yana da hasar ihbarlarını en kısa sürede sonuçlandırmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar toplam 22 bin hasar ihbarı aldık ve depremden sonraki bir ay içinde bunların 15 bin 600'ünü sonuçlandırdık. Sonuçlanan dosyalar için de 125 milyon TL ödeme yaptık. Kalan dosyaları da en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve ödemeleri tamamlamak için zorlu pandemi şartlarına rağmen aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

"DASK, BUGÜNE KADAR 550 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTI"

Erdal Turgut, İzmir depreminden sonra yapılan ödemelerle birlikte DASK'ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği toplam ödeme tutarının 550 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Depremin ardından zorunlu deprem sigortasına ilginin arttığını vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:

"Depremden sonraki ilk hafta Ege'de günlük poliçe üretimi yüzde 100'lerin üzerine çıkmıştı. Şu anda da deprem öncesine göre günlük yüzde 40 daha fazla olarak devam ediyor. İzmir'deki zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 635 binden 680 binlere yükseldi. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 5 düzeyinde devam ediyor. Afetlerin üzerinden zaman geçince bu riskleri unutabiliyoruz. Bu nedenle tüm konut sahiplerine deprem riskini unutmamalarını ve evlerini zorunlu deprem sigortasıyla finansal güvence altına almalarının önemini hatırlatmak istiyorum."