Datça açıklarında korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 02:31'de bir deprem gerçekleşti.
Datça'ya 45.17 km uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 12.62 km olarak kaydedildi.
Video Haberler
- Şaşkına çeviren anlar! Denize girmeye devam ettiler
- Özdemir'in Fatih Erbakan'ı yayına almama gerekçesi
- Esnafın '128 milyar dolar' çıkışı
- Trafikte korku dolu anlar! Yaptığı cezasız kalmadı
- Trafikte makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu
- Kız çocuğunu kaçırmak isterken öldüresiye dövüldü
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- İstanbul'da korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı
- Şile yolunda seyir halinde panik dolu anlar
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Bill Gates’ten bir pandemi uyarısı daha
- Marmara Denizi'nde dev köpek balığı yakalandı
- Sedat Peker ve bir milletvekiline suikast...
- Türeci ve Şahin'den 'endişeliyiz' mesajı
- İşte Ömer Çelik'in 'sorma' dediği sorular
- İstanbul'da 153 milyon TL'lik dev satış!
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- Mikrofonu aldı, öğrencilere tehdit yağdırdı!
- Nagehan Alçı, Afganistan'a gitti
- Kütahyalı'nın menajeri önce paylaştı sonra sildi