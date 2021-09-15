Datça açıklarında korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 07:30
Datça açıklarında korkutan deprem
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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 02:31'de bir deprem gerçekleşti.

Datça'ya 45.17 km uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 12.62 km olarak kaydedildi.


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