Datça'nın cennet köşesi özelleştirmeye açılıyor

09 Nisan 2021 Cuma, 14:26

İktidara geldiği günden beri ülkenin ormanlarını, su kaynaklarını, madenlerini, kıyılarını patronların yağmasına açan AKP, Türkiye’nin doğal zenginliklerini telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip etmeye devam ediyor.

AKP, iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yaklaşık 20 yıllık yağma ve talan öyküsü ile meşhur.

İnanın ciltler dolusu kitaba konu olacak kadar kapsamlı bu tahribat.

Bu süre zarfında ekolojik ve kültürel yaşamın çok ağır darbe aldığını söylersek belki de az söylemiş oluruz.

Ekolojik tahribatı esas alan politikalarına;

Kuzey Ege Ormanları, Karadeniz’deki yol projelerini, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve UNESCO korumasındaki Diyarbakır Merkez Sur ilçesi ve Hevsel Bahçeleri gibi birçok örneği verebiliriz.

Lakin çevre ile ilgili sorulan sorulara cevap yok nedense?

Çeyrek asır hem İstanbul’u hem Ankara’yı, 20 yıldır ise ülkeyi yöneten bir iktidardan söz ediyorum.

Yeşil alanları imara açan kim, CEHAPE zihniyeti mi Allah aşkına?

AKP’ye sorsan İsmet İnönü!

Çevre tahribatı denince AKP ile ilgili o kadar çok anlatılacak şey var ki.

Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Datça Kargı Koyu…

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada, 1 parsele ilişkin “otel alanı, günübirlik tesis alanı, park alanı, otopark, doğal karakteri korunacak alan, zeytinlik alan, trafo alanı, dere ve yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan çevre düzeni ve imar planı değişiklikleri onaylandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, “artık buraya da dokunulmaz herhalde” dedirten bir bölgenin imara açılacağının göstergesi.

Şu an üzerinde hiçbir yapı bulunmuyor.

Bakir bir alan.

Cennet Köyü yanında ve bölgenin en değerli yerlerden birisi.

Görünen o ki plan değişiklikleri sonrası otel yapılmak üzere özelleştirilecek.

Vatanımızın eşsiz güzelliklerinden biri daha yok olacak.

Bir vatandaş olarak bu güzelliklere yapılan tahribatı görmek ve hiçbir şey yapamamak inanın çok zor!

"İsraf ekonomisi değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz" diyerek Türkiye’nin elinde “üretim” yapacak fabrika bırakmayan, “yol yapacağız” diyerek ormanları katleden AKP şimdi de ülkemizin eşsiz güzelliklerini özelleştiriyor.

Şimdi diyecekler ki: “Muhalefet buna da karşı”

Evet, bizler ülkemizin değerlerinin heba edilmesini, özelleştirme adına doğanın katledilmesine karşıyız.

İmkânı olan gidip görsün Datça’nın Kargı Koyu’nu…

Gördükten sonra bizlere hak vereceklerine dair hiç şüphem yok.

Buradan iktidara seslenmek istiyorum:

Ülke olarak elimizde satacak hiçbir şey kalmadı.

Kala kala birkaç tane eşsiz doğa güzelliğimiz kaldı.

Lütfen! Doğaya sahip çıkın!

İnsanı özne olarak görün!

Yargı kararlarına rağmen doğanın talan edilmesi ve toprak üzerinde bir rant ve iktidar alanı oluşturmak yerine, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları kurun, kamu kaynaklarının eşit ve adaletli kullanılmasını sağlayın.