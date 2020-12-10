DATE zirvesi: 'Farklı Bakış'
ArtITU Sanatsal Bakış Kulübü tarafından düzenlenen tasarım, sanat, teknik ve deneyim alanlarını kapsayan DATE Zirvesi 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.
ArtITU Sanatsal Bakış Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen DATE Zirvesi Design, Art, Technique ve Experience kavramları çerçevesinde gelişen, bu alanların her birinden konuşmacılarlı sanatseverlerle buluşturuyor.
ArtITU Sanatsal Bakış Kulübü’nün etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geniş bir meslek grubuna hitap eden bu kapsamlı etkinliğimizin kayıtları, öğrenmeye ve farklı açılardan bakmaya meraklı herkese açıktır. İki gün sürecek olan zirvemizin konuşmacıları oturumlar halinde Youtube kanalımız üzerinden sizlerle bir araya gelecektir” ifadeleri kullanıldı.
Bu yıl dördüncüsünün düzenlendiği DATE, alanında fark yaratmış büyük isimleri "Farklı Bakış" vurgusuyla bir araya getiriyor.
Etkinlik takviminde konuşmacı panellerinin yanı sıra ‘case study’ yarışması da yer alan DATE Zirvesine katılmak için buradan kayıt olabilirsiniz.
Instagram: @date_itu @artitu1773
Yotube: ArtITU Sanatsal Bakış Kulübü
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