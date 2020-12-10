DATE zirvesi: 'Farklı Bakış'

10 Aralık 2020 Perşembe, 09:23

ArtITU Sanatsal Bakış Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen DATE Zirvesi Design, Art, Technique ve Experience kavramları çerçevesinde gelişen, bu alanların her birinden konuşmacılarlı sanatseverlerle buluşturuyor.

ArtITU Sanatsal Bakış Kulübü’nün etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geniş bir meslek grubuna hitap eden bu kapsamlı etkinliğimizin kayıtları, öğrenmeye ve farklı açılardan bakmaya meraklı herkese açıktır. İki gün sürecek olan zirvemizin konuşmacıları oturumlar halinde Youtube kanalımız üzerinden sizlerle bir araya gelecektir” ifadeleri kullanıldı.

Bu yıl dördüncüsünün düzenlendiği DATE, alanında fark yaratmış büyük isimleri "Farklı Bakış" vurgusuyla bir araya getiriyor.

Etkinlik takviminde konuşmacı panellerinin yanı sıra ‘case study’ yarışması da yer alan DATE Zirvesine katılmak için buradan kayıt olabilirsiniz.

Instagram: @date_itu @artitu1773

Yotube: ArtITU Sanatsal Bakış Kulübü







