Davalık olmuşlardı! Mustafa Sandal, Defne Samyeli'den özür diledi
Şarkıcı Mustafa Sandal, 'Beni Ağlatma' adlı kitabında bir dönem aşk yaşadığını iddia ettiği ve kullandığı ifadeler nedeniyle kendisine dava açan Defne Samyeli'den özür diledi.
'Beni Ağlatma' adlı kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşadığını iddia eden Mustafa Sandal'a, ünlü sunucu 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması' ve 'hakaret' suçlarından dolayı dava açmıştı.
Konu ile ilgili sorular karşısında Sandal, "Bizimle iletişime geçmeye çalışmışlar belki ama benim bilgim dahilinde değil. Defne Hanım'ı bir arkadaş dost olarak görmek istiyorum. Kalbini kırmışsam da özür dilerim. Ama ben isteyerek kırmam benim tarzım değil" diye konuştu.
Kitabında Defne Samyeli'ye iltifat ettiğini dile getiren Sandal, "Onun duruşuna karakterine iltifat olarak yazdım. Başka yere gitti olay, hatta kendimi ezikliyorum okuduğunuzda. Onun beni canı gönülden insan olarak sevdiğini biliyorum. Araşırız, konuşuruz çözeriz aramızda" diyerek, Defne Samyeli'ye zeytin dalı uzattı.
Kaynak: Medyaradar
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