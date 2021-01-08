David Bowie’nin 1995’te çekilmiş fotoğrafları yayımlandı

08 Ocak 2021 Cuma, 09:14

1995’te Los Angeles’da gerçekleşen çekimlerde, Bowie halatlarla bağlanıp tavana asılmış, bandajlara sarılmış ve beyaz bir tüpün içine yerleştirilmiş. Bu nadide eserler, Zebra One Gallery’nin çevrimiçi mağazasında satışa sunuldu.

Bunlar, Garner’ın 12 yıl önce Los Angeles’daki bir depodan tüm fotoğraf koleksiyonu çalındıktan sonra elinde kalan az sayıdaki Bowie fotoğrafları. Garner, Londra stüdyosunda sakladığı birkaç baskı sayesinde tarihi bir parçayı kurtarmayı başarabilmişti.

bantmag'in aktardığına göre sanatçı, bu fotoğrafları Esquire ve Ray Gun dergilerinin kapakları için çekmişti. Garner her ne kadar Bowie’nin çılgın bir hayranı olmasa da bu deneyimi çok keyifli ve müzisyeni de tamamen büyüleyici bulduğunu dile getirmiş ve onun “şimdiye kadar tanıştığı en şaşırtıcı insanlardan biri” olduğunu söylemişti.

Bowie’nin hem ölüm yıl dönümü hem de doğum gününü barındıran haftada yayımlanan bu fotoğraflar, hafta boyunca Bowie’nin birçok farklı disiplinle temas eden hayatını anmak için yapılan ve yapılacak onlarca paylaşımdan biri. 10 Ocak Pazar günü, Bowie’nin aramızdan ayrılışının beşinci yıl dönümü olacak.