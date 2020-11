David Lynch, Netflix için 'Wisteria' isimli yeni bir dizi hazırlıyor

29 Kasım 2020 Pazar, 09:20

David Lynch

YouTube sayfasında "What's David Up To?" (David Neler Yapıyor?) videoları ve hava durumu raporları paylaşarak son birkaç aydır pandemide eğlenceli bir demirbaş olan yönetmen David Lynch'in, taslak ismi "Wisteria" olan yeni bir Netflix projesi üzerinde çalıştığı bildirildi.

Lynch'in hayran sitesi Welcome To Twin Peaks'e göre, yeni dizi Lynch tarafından yazılıp yönetiliyor ve yapımcılığını da Lynch'in sık sık birlikte çalıştığı Sabrina S. Sutherland üstlenmeye hazırlanıyor.

Geçen aylarda The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda bu söylentiler yönetmene sorulmuş, ancak Lynch bu konuda net bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Hollywood’daki prodüksiyonları takip eden Production Weekly tarafından paylaşılan bilgilere göre, projenin başlangıç tarihi 2021 Mayıs.

David Lynch imzası taşıyacak "Wisteria"nın konusu ve oyuncu kadrosu hakkında şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Lynch, 2020 içinde Netflix'te "What Did Jack Do?" isimli yeni bir kısa film yayımlamıştı.

Kaynak: Filmloverss, Independent Türkçe