Davutoğlu: Boğaziçi’ndeki öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanı tanıyor
Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında açıklamada bulunan Davutoğlu, “Tutuklanan öğrencilerin arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da benim de tanıdığım babası muhafazakar kanaat önderleri arasında olan isimler var. Ve onlar da vaktinde bu bu mücadelenin içinde olmuş isimlerdir" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV’de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci protestolarıyla ilgili konuştu.
Boğaziçi’nde tutuklanan bazı öğrencilerin velilerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıdığını söyleyen Davutoğlu, şunları kaydetti:
“Kabe-i Muazzam'a saygısızlık yapıldığı zaman küçük bir grup tarafından ona tepkiyi hepimiz gösterdik. Bütün siyasetçiler gösterdi. Ben Boğaziçili öğrencililerle de oturup konuştum tüm bunları ama oradaki öğrencilerin tümü sanki din dışıymış gibi ki onların ailelerini, tutuklanan öğrencilerin arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da benim de tanıdığım babası muhafazakar kanaat önderleri arasında olan isimler var. Ve onlar da vaktinde bu bu mücadelenin içinde olmuş isimlerdir.
Şimdi bunları sanki din dışı, dine karşı diye böyle bir ayrım yapmak doğru değil. Şimdi bizim gençlere şunu söylememiz lazım, din adamlarımızın, sivil toplumun, siyasetin farklı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Farklı kanaatlere sahip olabilirsiniz ama hepiniz bu ülkenin geleceğisiniz, birbirinize düşman olmayın birbirinizi ötekileştirmeyin.”
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