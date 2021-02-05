Davutoğlu ile yurttaş arasında ilginç 'Pelikan' diyaloğu

05 Şubat 2021 Cuma, 14:35

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün akşam Ankara'da esnaf ziyaretleri sırasında yurttaşlarla da sohbet etti. Çiftçilik yaptığını söyleyen bir yurttaş ise "Ben Cumhur İttifakını destekleyen adamım. Gerçekten de sizi Cumhur İttifakında görmek istiyorum. Niye? O işi düzene alın diye" dedi.

"BAŞBAKANKEN DÜZENE ALMAMIZA İZİN VERMEDİLER"

Davutoğlu ile yurttaş arasındaki ilginç diyalog şöyle:

DAVUTOĞLU: Çiftçilerimizin derdi çok.

ÇİFTÇİ: Adana bilhassa tefecilerin eline düştü sayın başkanım. Yüzlerce tefeci var Adana’da herkesin tarlaları resmen elinden gidiyor. Ya silah zorluğu bilmem ne. Kimse ilgilenmez mi Allah aşkına. Karpuzu 70 kuruşa satıyoruz, markette şimdi çektim videoları var, 6 lira yazmışlar. Ayıp değil mi?

DAVUTOĞLU: 60 kuruşun üstüne mazot zammı geliyor, aracısı var.

ÇİFTÇİ: Ben Cumhur İttifakını destekleyen adamım. Gerçekten de sizi Cumhur İttifakında görmek istiyorum. Niye? O işi düzene alın diye.

DAVUTOĞLU: Başbakanken düzene almamıza izin vermediler ki düzene koymamıza.

ÇİFTÇİ: Siz yaparsınız.

"PELİKANI SEVERİZ, ONU KULLANANLARI SEVMEYİZ"

Başka bir yurttaş da Davutoğlu ile Pelikan sohbeti yaparken, şu diyaloglar yaşandı:

- Kuşları sever misiniz?

DAVUTOĞLU: Sevmez miyiz?

- Pelikan kuşunu sever misiniz?

DAVUTOĞLU: Kendisini severiz de onu kullananları sevmeyiz?

"SIRF SOHBETLE KARIN DOYMUYOR"

İş yapamayan esnaf da tepkisini şu sözlerle anlattı:

DAVUTOĞLU: Sizin sohbetinizden daha tatlı sohbet yok.

ESNAF: Sırf sohbetle de karın doymuyor. Bebeler evde kilim mi kemirecek, ne yapacak bebeler?

DAVUTOĞLU: Doğru doğru, onu da paylaşmak yani, haklısınız. Zaten onun için dertli bir şekilde bütün vatandaşlar.

"BORÇLA BORÇ ÖDÜYORUZ"

ESNAF: Bu ara işler yok başkanım, bekliyoruz. Gelen giden yok, müşteri yok. Masraf çok iş çok ne yağacağız bilmiyorum.

DAVUTOĞLU: Doğru düzgün destek yok.

ESNAF: Borçla borç ödüyoruz.

DAVUTOĞLU: Maalesef bunlar esnafı borçlandırdı.

ESNAF: Herkes borçlu şu an.

"SURİYE'YE GİRMENİZ DOĞRU MUYDU?"

Bir yurttaş ise Davutoğlu'na şöyle tepki gösterdi.

YURTTAŞ: Suriye’ye girmenize müsaade ettiler, hala Suriye’den çıkamadılar. Sizin o programınız, o şeyiniz doğru muydu?

DAVUTOĞLU: O dönem de bizim asker girmedi.

YURTTAŞ: Sizin zamanınızda başladı. Derin strateji konusunda.”