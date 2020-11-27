Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'ndan açıklama
Koronavirüs testi pozitif çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili paylaşım yaptı. Davutoğlu, "Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim" dedi.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özcan şu ifadeleri kullandı:
"Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sn. Gnl.Bşk.’ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle"
Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır.— Serkan Özcan (@serkanozcan1) November 27, 2020
Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir.
Sn. Gnl.Bşk.’ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle.
DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Koronavirüs testi pozitif çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili paylaşım yaptı. Davutoğlu, "Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim" dedi.
Davutoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:
"Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."
Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 27, 2020
Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim.
Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Davutoğlu'nu telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'nun telefonla aradığı bildirildi. Davutoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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