Davutoğlu: Tüm partilerle görüşmeye hazırız

06 Haziran 2020 Cumartesi, 19:16

Partisinin Sakarya İl Başkanlığı’na giden Ahmet Davutoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, ''Türkiye, partilerin birbirleriyle bariyerler, duvarlar oluşturduğu bir siyaseti kaldıramaz. Ülkenin geleceği ve milletimizin huzuru söz konusu ise bir partiyle değil, bütün partilerle görüşmeye hazırız. Bu konuda hiçbir rezervimiz yoktur ve hiçbir siyasi partiye de ön yargılı yaklaşmayız'' dedi.

'53 İL TEŞKİLATLANMASINI TAMAMLADIK'

Aralık 2019'da kurulan partisinin kısa sürede 53 ilde teşkilatlanmasını tamamladıklarını söyleyen Davutoğlu, ''Türkiye'de ekonomi de dahil olmak üzere bütün krizlerin başında yönetim krizinin geldiğini belirten Davutoğlu, "Biz Türkiye'nin daralan siyasetinin önünü açmak, var olan tartışmaların ötesinde Türkiye için yeni bir vizyon ortaya koyabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah 15 Haziran'da yeni bir ekonomik programı, vizyonu kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.