Davutoğlu: Yasakları, yolsuzlukları unuttular

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:12

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara’daki genel merkez açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin Türkiye’ye vereceği tek şeyin kriz olduğunu söyleyen Davutoğlu "Yüzde 1 oy alamayan 28 Şubat artıklarına muhtaç oldular. Memleketi akrabalarınızdan oluşan bir atanmışlar kalabalığına bıraktınız. Nepotizme asla izin vermeyeceğiz. Devlet binasına yakınlarımızı almayacağız" diye konuştu.

"HAYIRDIR NELERİ UNUTTURMAK İSTİYORSUNUZ?

Ayasofya ve sosyal medya yasasına da değinen Davutoğlu "Hayırdır neleri unutturmak istiyorsunuz?" diye sordu.

Davutoğlu, iktidarın Gelecek Partisi’ne yönelik baskılar yaptığını belirterek, "Bu kadar baskı yapılması iktidar olacağımız anlamına geliyor. Bir sonraki seçimin iktidarı Gelecek Partisi. İktidar bizimdir. Bizi hedef alanlar kendini ona göre ayarlasın" diye konuştu.

AKP'nin geçmişte savunduğu her şeyi bugün inkar ettiğini dile getiren Davutoğlu "Düne kadar 3 Y diyorlardı. Dün 3 Y ile mücadele edenler bugün 3 Y’den bahsedenlerle mücadele eder hale geldi. Yasakları, yolsuzlukları unuttular" ifadelerini kullandı.