Davutoğlu'ndan Adalet Bakanı Gül'e 'Pelikan' göndermesi

26 Mayıs 2020 Salı, 19:07

Ahmet Davutoğlu, 'Pelikan bildirisi' sonrası AKP'den istifa etme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bana yapılan darbede Pelikan bir araçtı; bunun arkasında talimatla yürütülen işler var, Cumhurbaşkanı bunların olduğu yalıyı ziyaret etti" dedi.

ABDULHAMİT GÜL’E ‘PELİKAN’ UYARISI

Halk TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Gül’ü örnek göstererek, "Şu an kendisine operasyon çekilen herkes Pelikan yapılanmasına işaret ediyor. Sayın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül buradan adını zikrediyorum" ifadesini kullandı.

YENİ PARTİ KURMA GEREKÇESİ

Yeni parti kurma gerekçesi olarak Türkiye’deki kötü gidişata dikkat çeken Davutoğlu, "Özgürlükler konusunda ülkenin nefes alamadığını hissettim. Adalet bağlamında sıkıntılar var. Yoksulluk arttı. Uluslararası itibar zayıfladı. Bunlar benim için yeni bir şeyler yapmayı zaruret haline getirdi. Bir hırs peşinde değilim" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘ERDOĞAN’A GÖRDÜKLERİMİ ANLATTIM’

AKP’nin başarısızlığı üzerine senaryo geliştirmediğini söyleyen Ahmet Davutoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Beni 4 yıl sonra siyasete geri döndüren nedenlere bakacak olursak bir kere şunu AK Partililerde bilirler ben o partinin benim dönemime kadar girmiş beş genel seçiminin ikisini yönettim. Birinde de tarihin gördüğü en büyük oyu aldım. Ben aldım derken dönem olarak söylüyorum. Ayrıldım ve hiçbir zaman AK Partinin başarısızlığı üzerine bir senaryo geliştirmedim. O zaman hep iyi niyetle yaptım ve bıraktıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile beş kez buluştum. Her seferinde gördüğüm şeyleri ifade ettim. Bir adım atılsaydı böyle bir şey olmazdı. Beni buna sevketti”

‘ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA ÜLKE NEFES ALMIYOR’

Türkiye’deki adalet ve özgürlükler konusunda gittikçe kötüleştiğini ifade eden Davutoğlu, "Özgürlükler konusunda ülkenin nefes alamadığını hissettim. Adalet bağlamında sıkıntılar var. Yoksulluk arttı. Uluslararası itibar zayıfladı. Bunlar benim için yeni bir şeyler yapmayı zaruret haline getirdi. Bir hırs peşinde değilim” dedi.

Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"AK PARTİ'DE MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRDÜM"

"Benim Gelecek Partisi kurmamdaki ana fikirlerde burada. Özgürlükleri tam, onurlu vatandaşlık bakımından herkesin eşit olduğu, adalet konusunda bu ülkede yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu olduğu, güçler ayrılılığı prensibinin hayata geçirildiği, ekonomik olarak onurlu bir hayat sürmenin herkes için geçerli olduğu ve dünyada uluslararası itibara sahip bir ülke inşa etmenin artık AK Partide mümkün olmadığını gördüm. Şu anda Gelecek Partisinin vizyonu bu ilkelerdedir. “

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ HER AN OTOKRASİYİ GETİRECEK BİR SİSTEMDİR"

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem demokratik kriterler çerçevesinde noksandır. Eski sistem de noksandı. Eski sisteme dönmek değildir bizim niyetimiz ama bu sistem her an otokrasiyi getirecek bir sistemdir.”

"Bugünkü Cumhurbaşkanlığı kararlarının niteliği, meclisin gittikçe azalan rolü, bir partinin genel başkanının aynı zamanda cumhurbaşkanı olması, o genel başkanın meclis aritmetiğini ipotek altına almasına yol açıyor.”

"DARBE PELİKAN SEBEBİ İLE YAPILMADI, PELİKAN BİR ARAÇTI"

"Bana karşı parti içinde yapılan darbe Pelikan tarafından yapılmıştı. Ben o zaman ilgili arkadaşlara söyledim 1 Mayıs Pelikan dosyası çıktığı gün, yayınlanan yazılara paylaşımlara bakın Pelikan odur. Baktım ki bunun arkasında talimatla yürütülen işler var. Sayın Cumhurbaşkanı bunların olduğu yalıyı ziyaret etti. O gün Pelikan dosyası üzerinden bana karşı kampanya yürütenler, şimdi birbiri ardından kampanya yürütüyor. Bakanlar arası mücadele yürütülüyor. Şu an kendisine operasyon çekilen herkes Pelikan yapılanmasına işaret ediyor. Sayın adalet Bakanı Abdulhamit Gül buradan adını zikrediyorum. Türkiye’nin yeni bir vizyona ihtiyacı var. Milletin iradesi neyse onun gereğini yapar o iradeyi de çoğunluklu şekilde kullanırız.”

GÜÇ REKABETLERİ

"Herkes hissediyor ki Türkiye'de bir takım güç rekabetleri var. Bunun için kullanılan bazı yöntemler var ve bu yöntemlere isimler konuluyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bana yapılan parti içi darbe Pelikan sebebi ile yapılmadı, Pelikan bir araçtı. MKYK'da o tartışmalar yaşanmasaydı da Pelikan dosyası gibi yüzlerce dosya yayınlansa da önemli değildi benim için."