Davutoğlu'ndan AKP'ye Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek tepkisi

Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır Suriçi'nde çalışmalara katılmasının yanı sıra Ferhat Mehmetoğlu ile Soruyorum programında değerlendirmelerde bulundu.

Programda AKP'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in rotasına girdiğini belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"Mesela kültürel haklar bağlamında Kürtçe'nin eğitim öğretimde kullanılmasını açık bir şekilde yazan tek parti biziz. Bu başlatılmıştı bile okullarda, ama devam etmedi. Çünkü biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi."