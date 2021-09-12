Davutoğlu'ndan AKP'ye Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyaretinde AKP'deki değişimleri değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2021 Pazar, 11:48
Davutoğlu'ndan AKP'ye Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek tepkisi
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Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır Suriçi'nde çalışmalara katılmasının yanı sıra Ferhat Mehmetoğlu ile Soruyorum programında değerlendirmelerde bulundu.

Programda AKP'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in rotasına girdiğini belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"Mesela kültürel haklar bağlamında Kürtçe'nin eğitim öğretimde kullanılmasını açık bir şekilde yazan tek parti biziz. Bu başlatılmıştı bile okullarda, ama devam etmedi. Çünkü biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi."

"HDP'NİM KAPATILMASINA KARŞI ÇIKTIM"

Terörle mücadeleye değinen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörle kamu düzeni içinde mücadele ederim ama siyasi alanda vatandaşlarımızın tercihlerine saygı duymamız lazım. Siyasi tutuklamaların hepsine karşıyım ama ben de dahil hiçkimse hukukun üzerinde değil. Hukukun objektif işlemesi lazım. HDP'nin kapatılmasına karşı tutum aldım. Amasız ve fakatsız parti kapatmaya karşıyız."


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