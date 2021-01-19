Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye tavsiye: Normalleşmeli

19 Ocak 2021 Salı, 12:36

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a saldırı hakkında "Bahçeli mağduru değil, saldırganları neredeyse gözeten açıklamalar yaptı. Türkiye'de 90'lı yıllarda da benzer şekilde siyasiler ve gazeteciler hedef alınıyordu. Kimse önünü göremiyordu ve Türkiye'de demokrasi büyük bir zarar görmüştü" dedi.

Bahçeli'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına da yanıt veren Davutoğlu, "Sayın Bahçeli siyasi tecrübesine ve genel olarak geçmişteki algısına tam ters bir tutum içinde. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama bir öfke, bir nefret, bir intikam duygusudur. Nedir alıp veremediği bizimle ve farklı düşünen bütün insanlarla? Sayın Bahçeli'ye tavsiyem şu: Normalleşmeli" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

BAHÇELİ VE ERDOĞAN'IN YÜZLERİNDE TEBESSÜM, EMPATİ YOK

"Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın ortak özelliği, yüzlerinde bir tebessüm, bir empati, bir muhabbet yok. Ben bugün koalisyonu adlandırmak istesem, asık suratlar koalisyonu derim. Her ikisi de konuştuğunda karşıda bir düşman cephe varmış gibi konuşuyorlar. Sayın Erdoğan ve Bahçeli öyle bir eda ile konuşuyorlar ki bu ülkenin gerçek sahipleri onlar, diğer herkes kiralık oturuyor gibi. Hayır, bu ülkenin sahipleri 83 milyonun hepsidir.

"ONAY ALMADAN ADIM ATAMIYORLAR"

Bugün maalesef İçişleri Bakanı da, iktidar da Bahçeli'nin onayı olmadan, Bahçeli ne düşünüyor diye düşünmeden adım atamıyorlar.

Bazı MHP milletvekilleri, soruşturmayı yapan Başsavcı Alparslan Tufan'ı tehdit ettiler. Niye suçluların ortaya çıkmasına engel oluyorsunuz? Bırakın çıksın bu suçlular, ülkücü camia da aklansın siz de aklanın alakasızsa."