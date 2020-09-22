Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

22 Eylül 2020 Salı, 15:29

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı düzenledi.

2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Davutoğlu, ittifak ve adaylık konusunda "Birini cumhurbaşkanı yapmak için parti kurmadık. Mesele bazlı işbirliği yapabiliriz. Ancak ittifaktan bahsetmek için önce seçime girme ehliyetine sahip olmanız lazım." derken şu ifadeleri kullandı:

"Ama şunu net olarak söyleyebilirim; Gelecek Partisi'nin kendi cumhurbaşkanı aday olacak. Ana hedefimiz tek başına iktidarın yollarını döşemektir. Tek başına iktidar olmayı hedefledikten sonra, siyasi gerçeklikler sizi şu ya da bu ilişkiler içine girmeyi zorlarsa, onu da o şartlar altında ele alırınız."