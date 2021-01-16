Davutoğlu'ndan Özdağ'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da bir grubun silahlı saldırısına uğrayan partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, Özdağ’ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Davutoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
“Başkent'in göbeğinde siyasi terör saldırısına uğrayan kardeşim Selçuk Özdağ'ın ameliyatı şükür başarıyla sonuçlandı. 24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede? Azmettirenler nerede? Failler bulunup ortaya çıkarılana kadar soracağım: Terör Ankara'da, failler nerede?”
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