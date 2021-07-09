DEDAŞ elektriği kesti, köylülerin tarlası kurumaya bırakıldı
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dicle Elektrik Dağıtım Aş.'nin Mardin'in Derik ilçesinde elektriğini kestiği köylülerin videosunu paylaşarak tepki gösterdi.
DEDAŞ, Derik ilçesine bağlı Yukarımenteş köyünde elektrikleri kesti. Köydeki tarımsal faaliyetlerde kullanılan su, elektrikle çalışan pompa sistemi ile karşılandığı için köylülerin ekinleri susuz kaldı.
"BUNU HEP YAPIYORLAR"
Köylülerin DEDAŞ ekipleri ve jandarmaya tepki gösterdiği anlara ait videoyu paylaşan Tanal, "DEDAŞ ekipleri, jandarma eşliğinde tarımsal sulamada kullanılan elektriği kesmeye geldi. Bölge halkı, 10 dönüme 40 bin lira masraf yapıp mısır ekti. 10 gün içinde ikinci sulama yapılmazsa mısır kuruyacak. Mahsulün suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde bunu hep yapıyorlar" dedi.
Video Haberler
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
- Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
- Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- 'Uzaylılar bizimle iletişim kuracak'
- 'Ağa'ya yanlışlıkla değen gazeteciye yumruklu saldırı
- AKP'li belediyedeki torpilin listesini paylaştı