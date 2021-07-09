DEDAŞ elektriği kesti, köylülerin tarlası kurumaya bırakıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dicle Elektrik Dağıtım Aş.'nin Mardin'in Derik ilçesinde elektriğini kestiği köylülerin videosunu paylaşarak tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 12:01
DEDAŞ elektriği kesti, köylülerin tarlası kurumaya bırakıldı
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DEDAŞ, Derik ilçesine bağlı Yukarımenteş köyünde elektrikleri kesti. Köydeki tarımsal faaliyetlerde kullanılan su, elektrikle çalışan pompa sistemi ile karşılandığı için köylülerin ekinleri susuz kaldı.

"BUNU HEP YAPIYORLAR"

Köylülerin DEDAŞ ekipleri ve jandarmaya tepki gösterdiği anlara ait videoyu paylaşan Tanal, "DEDAŞ ekipleri, jandarma eşliğinde tarımsal sulamada kullanılan elektriği kesmeye geldi. Bölge halkı, 10 dönüme 40 bin lira masraf yapıp mısır ekti. 10 gün içinde ikinci sulama yapılmazsa mısır kuruyacak. Mahsulün suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde bunu hep yapıyorlar" dedi.


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