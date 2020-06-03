Dedeman Turizm Grubu, otellerin açılış tarihlerini açıkladı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:58

Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, turizm sektörünün, bu krizde de en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirterek, “Bugüne kadar birçok kriz yaşadık ve kayıplar vermemize rağmen atlatmayı başardık. Ancak bu yaşadığımız kriz, bölgesel veya ülkesel değil, global boyutta bir kriz. 2019’da rekor kırarak 52 milyon turist ağırlayan sektörümüzün 2020 yılı için hedefi, bir önceki yılın üzerindeydi. Ancak pandemi, sektör olarak planlarımızı değiştirmemize neden oldu. Hem ilgili kurumlar, hem de markalar olarak üzerimize düşeni yaparak bu dönemi de en az kayıpla kapatmak için çalışıyor olacağız. Avantajlı konumumuzu kaybetmezsek, sektör olarak 2020'nin kayıplarını 2021'de telafi edebiliriz. Yeni dönemde değişim ve dönüşüm kaçınılmaz olacak. Bu süreci kabullenip, uyum sağlamamız önemli” dedi.

Dedeman otellerindeki hazırlık sürecine dair bilgi veren Banu Dedeman, “50 yıllık tecrübemiz, güçlü kadromuza dayalı yapımız ve sürdürülebilir stratejimiz ile uzun vadeli hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz. Şuan tesislerimizde gerekli tüm önlemler alındı, çalışmalar tamamlandı. Dedeman Bostancı, Dedeman Konya Hotel & Convention Center ve Dedeman Şanlıurfa otellerimiz 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başladı. Faaliyetlerine ara veren diğer otellerimiz de, yakın dönemde misafirlerini ağırlamaya başlayacak” dedi.

GÜVENDE KAL

Dedeman Turizm Grubu bünyesinde pandemi sürecinin ilk günlerinde oluşturan özel kurul tarafından tanımlanan, yönetilen süreçler ve alınan önlemler ile hazırlanan “GÜVENDE KAL” manifestosu, sıfır tolerans prensibinden hareketle tüm Dedeman otellerinde uygulanacak.

Manifestoya dair bilgi paylaşan Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız, Sağlık Bakanlığı’mız ve ilgili sektör sivil toplum kuruluşlarımızın yapmakta olduğu çalışmaları, öngörü ve önerilerini yakından takip ediyoruz. Tüm genelge, talimat ve önerileri eksiksiz olarak uygulamaya geçiriyoruz.

“GÜVENDE KAL” manifestomuz; sosyal mesafe, hijyen, eğitim, sağlıklı besin olmak üzere 4 ana başlıktan, 50’yi aşkın alt başlıktan oluşuyor. GÜVENDE KAL dedik. Çünkü, misafirlerimiz kendilerini evlerinde olduğu gibi güvende hissetsinler istiyoruz. Kendi iç denetimlerimizi de gerçekleştireceğimiz bu dönemde, 50 yılı aşkın süredir olduğu gibi misafirlerimizi “Geleneksel Dedeman Misafirperverliği” ile ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

TEMASSIZ HİZMET ANLAYIŞI

Dedeman Turizm Grubu’nda misafirlerin otellere ilk girişinden itibaren temassız hizmet anlayışı öncelik olacak. Konaklama süresi boyunca devam edecek tüm önlemler, ortak alanlardan odalara, toplantı salonlarından yeme içme alanlarına kadar tüm noktalara yansıyacak. Misafirler, 24 saat kullanılmamış, bu süreçte gerekli tüm hijyen prosedürlerinin uygulandığı odalarda ağırlanacak.

Zincir bünyesinde yer alan Dedeman Zonguldak, Park Dedeman Elazığ, Dedeman Erbil ve Dedeman Öskemen otelleri, faaliyetlerine ara vermeyen tesisler arasında yer almıştı.

DEDEMAN TURİZM GRUBU OTELLERİNİN AÇILIŞ TARİHLERİ

Dedeman Bostancı: 1 Haziran 2020

Dedeman Konya Hotel & Convention Center: 1 Haziran 2020

Dedeman Şanlıurfa: 1 Haziran 2020

Dedeman İstanbul: 8 Haziran 2020

Dedeman Palandöken Ski Lodge: 8 Haziran 2020

Park Dedeman Gaziantep: 8 Haziran 2020

Park Dedeman Denizli: 15 Haziran 2020

Dedeman Tokat: 15 Haziran 2020

Park Dedeman Trabzon: 22 Haziran 2020

Park Dedeman Eskişehir: 24 Haziran 2020

Park Dedeman Levent: 1 Temmuz 2020



