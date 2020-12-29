DEİK: Toparlanma hazirandan sonra
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 2020 yılını pandemiye rağmen olumlu sonuçlarla kapatacaklarını, 2021’de ise hazirandan itibaren toparlanma ve iyi bir sıçrama beklediklerini belirtti. Olpak, “En büyük tehlike belirsizlik” dedi.
Pandemi öncesinde Türkiye ekonomisinin 2020’ye iyi bir başlangıç yaptığını ve ilk çeyrekte yüzde 4.5’lik büyüme kaydettiğini hatırlatan Nail Olpak, salgının başlaması ile ekonomik aktivitenin durma noktasına geldiğini ve sarsıcı bir dönemin ilk şokunun yaşandığını kaydetti.
İş dünyası olarak ilk başlarda endişe, belirsizlik ve ümitsizliğin oluşturduğu bir tablo gördüklerini aktaran Olpak, “Sürece çok hızlı adapte olduk, kötümserlik kısa sürede ortadan kalktı ve yeni şartlarda işimize odaklandık. Devletimizin ve ekonomi yönetimimizin verdiği destekler, süreci en az hasarla atlatmamızda kilit rol oynadı. 3. çeyrekte kısıtlamaların azalmasıyla ekonomik aktivitede canlılığı yeniden yakalamayı başardık” diye konuştu.
Olpak 2021 için ise şunları söyledi: “2020’yi yaklaşık yüzde 1 pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyorum. Gelecek yıl açısından ise ekonomide ertelenen tüketici ve yatırım taleplerinin devreye girmesi ve düşük baz etkisi nedeniyle 2021’de ülkemiz ekonomisinin iyi bir sıçrama yapması beklenmektedir. Bu çerçevede yüzde 5 seviyesinde büyüme bekliyoruz. Bu yılın son ayında aşıyla ilgili umutların artması, 2021’e daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Bu kapsamda, ekonomik aktivitenin 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren toparlanmasını bekliyoruz.”
Nail Olpak, iş dünyası açısından en tehlikeli durumun ise belirsizlik olduğuna vurgu yaparak “TL’deki değer kaybı ve buna bağlı enflasyonla uyumlu değişkenlik çerçevesinde oluşan yüksek faiz, elbette arzu etmediğimiz konular ancak iş dünyası olarak belirsizlik dışında mücadele edebiliriz. Yeter ki belirsizlikleri minimize edelim” dedi.
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