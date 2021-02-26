Dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı; o anlar kamerada
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun üzerine, 13 metrelik piramidal enstalasyonu buz tutturarak, performans denemesi yaparken, buz parçaları düştü. Bu anlar, kameraya anbean yansırken, Prof. Dr. Kavukçu hastanede tedaviye alındı.
Kadına yönelik şiddete tepki konulu çalışma yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ilk yüzeye 'anne', ikinci yüzeye 'şiddet', üçüncü yüzeye de 'aile' yazdı.
Yerdeki buzlara ise 'kadına şiddet' yazarak, performansına devam eden Prof. Dr. Kavukcu, bu sırada 13 metrelik kulenin en üst noktasından buzun çatlama seslerini duydu. Dekan Kavukcu'nun üzerine, kendisini korumak amacıyla ileri doğru hamle yaparken, büyük ve küçük parçalardan oluşan buz parçaları düştü. Mehmet Kavukcu, parçaların çarpması sonucu 4- 5 metre sürüklendi.
Hafif yaralanan Prof. Dr. Kavukcu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dekan Mehmet Kavukcu'nun üzerine buz parçalarının düştüğü anlar, kameraya yansıdı.
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