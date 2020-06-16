Deksametazon: Koronavirüs tedavisinde ölüm oranını azaltan ilk ilaç

16 Haziran 2020 Salı, 16:43

Uzmanlar, düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül Covid-19 virüsüyle savaşta önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.

Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı görüldü.

Oksijen verilen hastalarda bu oran beşte bir.

BBC Türkçe'nin haberine göre Deksametazon, mevcut tedavilerin koronavirüste de işe yarayıp yaramayacağını görmek için başlatılan dünyanın en kapsamlı araştırması kapsamında denendi.

İNGİLTERE'DE 5 BİN KİŞİ

Uzmanlara göre, bu ilaç salgının başladığından bu yana İngiltere'de mevcuttu ve koronavirüs vakalarında kullanılsaydı beş bine kadar hastanın hayatı kurtarılabilecekti.

Ucuz olması nedeniyle ilacın yüksek vaka sayısıyla baş etmekte zorlanan yoksul ülkeler için de yararlı olacağı belirtiliyor.

Koronavirüse yakalanan her 20 hastadan 19'unun hastaneye gitmeden iyileştiği tahmin ediliyor.

Hastaneye yatan hastaların çoğu da iyileşiyor. Ancak bazı hastalara oksijen verilmesi ya da bu kişilerin solunum cihazına bağlanmaları gerekiyor.

Deksametazonun yüksek risk grubundaki hastalarda etkili olduğu görülüyor.

İlaç halihazırda bir dizi hastalıkta inflamasyonu azaltmak için kullanılıyor. İlacın koronavirüsle savaşmaya çalışırken zayıf düşen bağışıklık sisteminde oluşan hasarın bir kısmını engellediği belirtiliyor.

SİTOKİN FIRTINASI

Vücudun aşırı tepkisine "sitokin fırtınası" adı veriliyor ve bunun ölümcül olabileceği vurgulanıyor.

İlaç denemesinde hastanede tedavi gören 2000 hastaya deksametazon verildi.

Ve sonuçlar, bu ilacı almayan 4 bin hastanın verileriyle kıyaslandı. İlaçla solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü.

Uzmanlar, deksametazonun Covid-19 hastalarında ölüm oranını azaltan ilk ilaç olduğunu söylüyor.

Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi. Araştırma heyetinin başkanı Prof. Peter Horby, "Bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç. Ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor. Bu büyük bir sonuç" dedi.