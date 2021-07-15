Delta etkisini artırıyor, bayramlaşmaya dikkat
1 Temmuz sonrası 4-5 bin bandında seyreden günlük koronavirüs vaka sayısı 6 binlerin üzerine çıktı. Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulunan hekimler aşılamanın ve alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalıöğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala: Benim izlenimim Delta varyantının etkisini göstermeye başladığı biçiminde. Özellikle yurtdışından gelen insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde bunun etkisinin önümüzdeki günlerde daha fazla ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. İstanbul da ana giriş illerinden biri olduğu için orada da etki görünmeye başlayacaktır. Ülkemizde iki doz aşılama oranı düşük olduğu için buna karşı da bir koruma kalkanı sağlayabilmiş değiliz. Kurban Bayramı tatili bittikten iki hafta sonra Türkiye’de yeni bir yükselme eğilimi çıkabilir. Mutlaka iki doz aşıyı da yaptırmak gerek.
‘NİSAN’DAN BERİ İLK’
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalıöğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz: Nisan ayının ortasında en yüksek rakamları görmüştük. 7-13 Temmuz haftasında nisandan bu yana ilk kez artış gördük 5 bin 497’ye çıktı günlük ortalama vaka sayımız. 7-13 Temmuz haftası toplam vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 11 arttı. Bunu 1 Temmuz’daki açılma sürecine bağlayabiliriz. Delta varyantı da yükseliyor gibi görünüyor. Bu önümüzdeki birkaç haftanın vaka sayılarında artış oluşturacağını öngörmek çok zor değil.
HASTANEYE BAŞVURUDA ARTIŞ VAR
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer: Hastanelere başvurularda artış olduğunu sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız verilerle görüyoruz. Biz de polikliniklerde görmeye başladık, yoğun bakımlarda da yavaş yavaş hareketlenme olduğu ifade ediliyor. Bir özensizlik var, maske mesafe kavramı unutuldu. Ayrıca vakaların arttığı ülkelerden kontrolsüz gelen turistler var. Bayramla birlikte vakalar artacak. Bayramda da tedbirleri elden bırakmamalıyız. Salgın bitmedi, tüm hızıyla sürüyor ve hızlanıyor.
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