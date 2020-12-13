Demba Ba'ya kaptanlık jesti
Medipol Başakşehir’de sakatlıkları devam eden Epureanu ve Visca’nın kadroda olmaması, Mahmut Tekdemir’in de yedeklerde bulunması sebebiyle Gaziantep FK maçında Demba Ba kaptan olarak sahaya çıktı.
Medipol Başakşehir’de sakatlıkları devam eden Epureanu ve Visca’nın kadroda olmaması, Mahmut Tekdemir’in de yedeklerde bulunması sebebiyle Gaziantep FK maçında Demba Ba kaptan olarak sahaya çıktı.
Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi defterini kapatan turuncu-lacivertliler, ligde zirveyle arasındaki puan farkını kapamak için mutlak 3 puanı hedefliyor. Önemli oyuncularından eksik olarak Gaziantep mücadelesine çıkan Okan Buruk’un takımında bu akşam kaptan ise Demba Ba oldu. Kaptanlardan Epureanu ve Visca’nın sakatlık sebebiyle kadroya girmemesi, Mahmut Tekdemir’in ise yedek kulübesinde bulunmasının ardından Ba, ilk defa Başakşehir kaptanı unvanıyla sahadaki yerini aldı.
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi