Demet Akalın’dan kadın cinayetlerine tepki gösterenlere tepki
Demet Akalın, kadına şiddetin artması üzerine ünlü kadınların başlattığı "Kadınlar kadınları destekliyor" akımına Instagram hesabından "Hadi lan oradan, sıfır samimiyet" diyerek sert çıkıştı.
Kadına şiddet olaylarının artması üzerine ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu. Demet Akbağ ve Pelin Akil Altan gibi ünlü isimler, siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak akıma destek oldu. Ancak Demet Akalın, kısa sürede gündem olan bu akıma tepki gösterdi.
Popçu Demet Akalın ise Instagram hesabının hikaye kısmından "Bir tane kadına şiddete cümle kurmazlar! İş afili fotoğraf koymaya gelince #challenge. Hadi lan oradan! Sıfır samimiyet" ifadelerini kullandı.
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