Demir parmaklıklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın bahçesindeki demir parmaklıklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kirpi, ekiplerce doğal ortamına salındı.
Olay, Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu’nda meydana geldi. Bir apartmanın bahçesindeki demir parmaklıklardan geçmeye çalışan kirpi, burada sıkıştı.
Akşam saatlerinde kirpinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, kurtarma çalışmasında başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, özel bir aletle kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kirpi doğaya bırakıldı.
Yoldan geçerken kirpiyi gören yurttaş, "Kirpinin parmaklıklarda sıkıştığını gördük. Kendi çabalarımızla kurtaramadık. Sağ olsunlar, itfaiye ekipleri özel bir aparatla demiri keserek kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
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