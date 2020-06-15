Demirören'den hakkında çıkan iddiaları haberleştiren sitelere dava

15 Haziran 2020 Pazartesi, 19:52

Demirören Medya Grubu, medyakoridoru.com'un imtiyaz sahibi Canan Kaya ve haberi yayınlayan 5 internet sitesine 50 bin TL'lik tazminat davası açtı. Grup aynı zamanda habere konu olan işçi Zeynep Tüzel'e de dava açtı.

"İSTİYORLAR Kİ SUSALIM"

Canan Kaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demirören Medya Grubu, güvenlik görevlisi Zeynep Tüzer'in yönetim katındaki halıya bastığı gerekçesiyle işten çıkarılmasını haberleştirdiğim için hakkımda tazminat davası açmış! İstiyorlar ki susalım, görmeyelim, yazmayalım. Hadi oradan!" diyerek tepki gösterdi.

İlk olarak Medyakoridoru'nda yer alan haberde; "Demirören Medya'da Eylül 2019'da görev almaya başlayan güvenlik görevlisi Zeynep Tüzer'in yönetim katından ayakkkabılarıyla geçtiği ve halıyı kirlettiği gerekçesiyle önce istifaya zorlanması, istifa etmeyince de ücretsiz izne çıkarıldı" denmişti.

HABERE KONU OLAN İDDİA

Davaya konu olan haberde Zeynep Tüzer'in şu açıklamarı yer almıştı:

"İşim gereği yönetim katına çıkıyordum. Demirören Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören'in asistanı ve kuzeni Vuslat Orhan, beni görünce aşağılayıcı bir şekilde 'Ne işin var burada' diyerek katı terk etmemi istedi. Ben de aşağıya indim. Ancak bu kadar ağır derecede suçlanacağımı bilemiyordum. Çünkü Vuslat Orhan bu olayın hemen ardından 'Halıya ayakkabılarıyla bastı' diyerek beni yönetime şikayet etmiş. Yönetim de bağlı bulunduğum Talon Güvenlik Hizmetleri'ni aramış ve şirket de direkt çıkışımı verdi."