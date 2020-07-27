Demirspor-Karagümrük finaline Cüneyt Çakır atandı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:07

TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak TFF 1'inci Lig Play-Off final karşılaşmasında Cüneyt Çakır görev yapacak. Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.