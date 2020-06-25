Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan şahıs serbest kaldı
Başak Demirtaş'a sosyal medyada cinsiyetçi saldırıda bulunan Vedat M. isimli erkek itiraz üzerine serbest bırakıldı.
Vedat M., savcılık ifadesinde "Alkollüydüm" diyerek kendini savundu. Paylaşımı yaptığı sırada "askerlere ve şehitlere hakaret edilmesine kızdığı için" maksadını aşan bu paylaşımda bulunduğunu ileri süren Vedat M.'nin avukatı da müvekkilinin hiçbir siyasi partiyi hedef almadığını iddia etti.
Çıkarıldığı Sakarya 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliğinde “Suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Vedat M.’nin tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Gazete Duvar’ın haberine göre, M.’nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği, tahliyesine karar vererek, hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Video Haberler
- Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim yerine doğru ilerliyor
- Acı dolu an! Ölen ailesinin haberini böyle verdi
- İstanbul’da korku dolu anlar! Satırla dehşet saçtı
- Acılı anne isyan etti: Bunlar tavuk hakimi!
- İmamoğlu paylaştı... Koyverdin gittun bizi...
- Mavi balina balıkçıları korkuttu! İşte o anlar
- Sinan Oğan canlı yayında sordu, AKP'li Tosun dondu kaldı
- Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı!
- Motosikletli magandalar dans edip birbirine tekme attı
- Çorlu Tren Katliamı davası başladı