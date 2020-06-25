Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan şahıs serbest kaldı

25 Haziran 2020 Perşembe, 19:14

Vedat M., savcılık ifadesinde "Alkollüydüm" diyerek kendini savundu. Paylaşımı yaptığı sırada "askerlere ve şehitlere hakaret edilmesine kızdığı için" maksadını aşan bu paylaşımda bulunduğunu ileri süren Vedat M.'nin avukatı da müvekkilinin hiçbir siyasi partiyi hedef almadığını iddia etti.

Çıkarıldığı Sakarya 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliğinde “Suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Vedat M.’nin tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, M.’nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği, tahliyesine karar vererek, hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.