Üniversitede 'Umre ödüllü' bilgi yarışması: 'Okullarımızı rahat bırakın'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lise ve üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü gençlik bilgi yarışması düzenleyeceği ortaya çıktı. Konuya ilişkin İzmir Valisi İl Müftülüğü tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne resmi yazı yollandı.

“Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması” düzenlenmesi talep edildi. 10 Aralık 2025 tarihli resmi yazıda talebin tüm fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına da iletilmesi istendi.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim İş Yükseköğretim İzmir Şube Başkanı Elbey Kale, müftülüğün talebine tepki gösterdi.

‘AMAÇLARINI BİLİYORUZ’

“Son yıllarda Diyanet’in, müftülüklerin, tarikatların okullarımıza yönelik çalışmaları hız kazandı. Amaçlarını biliyoruz” diyen Kale, “Okullarımızı rahat bırakın” dedi.

Kale, yetkililere “Müftülükler hangi konuda üniversitede okuyan gençlerimizi yarıştıracak?”, “Üniversitede umre ödüllü bilgi yarışması derdine düşen müftülükler, öğrencilerin yurt sorunlarını dile getirmiş midir?”, “Binlerce öğrenci yetersiz beslenirken, burs sorunu yaşarken umre ödüllü bir yarışma düzenlemesi ne kadar doğrudur?” sorularını yöneltti.

‘AÇIK İHLÂL’

Anayasa’ya göre üniversitelerin; bilimsel özerkliğe sahip, laik ve kamusal kurumlar olduğunu anımsatan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Ancak iktidarın üniversiteleri dönüştürme politikaları sonucunda bu kurumlar, bugün müftülük yazılarını fakültelere dağıtan birer duyuru panosuna indirgenmiş durumdadır” dedi.

Sorunun tekil bir yarışma ya da bir yazı olmadığına dikkat çeken Özbay, “Sorun; devletin laik olması gereken üniversitelerinin, belirli bir inanç pratiğini ödüllendiren etkinlikleri kurumsal olarak sahiplenir hâle getirilmesidir. Üniversite yönetimleri, öğrencilerin tamamının aynı inanca mensup olduğu varsayımıyla hareket etmekte; böylece kamusal eşitlik ilkesi açıkça ihlal edilmektedir” ifadelerini kullandı.