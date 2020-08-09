'Demirtaş'ın 2. buzdolabı talebi uygun görülmedi'

09 Ağustos 2020 Pazar, 16:40

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın buzdolabı alma talebinin cezaevi idaresince reddedildiğini iddia etmişti.

Tanrıkulu'nun iddiası üzerine Edirne Cumhururiyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Demirtaş’ın odasında buzdolabı bulunduğu ifade edilerek şöyle denildi:

“Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda bir adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda bir adet buzdolabı bulunmakta olup kendisinin 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



