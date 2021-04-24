Demirtaş'tan 'Kobani davası' öncesi çağrı: Bu iki kitapçığı okumanızı öneriyorum

24 Nisan 2021 Cumartesi, 17:41

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü ilk duruşması görülecek davanın ana konusu olan 6-8 Ekim Kobani protestolarıyla ilgili gerçekleri bilmek için bu iki kitapçığı okumanızı öneriyorum. Hepinize selamlarımla…" ifadelerini kullandı.

ASLINDA NE OLDU?

Kitapçıklardan biri "2014 Kobanî Protestolarında Aslında Ne Oldu? / Yalanlar – Gerçekler" başlığını taşıyor ve 2014’ten bugüne yaşananları özetliyor.

Hukuki ve siyasi süreci anlatan 26 sayfalık kitapçık pek çok kişi ve kuruma gönderildi.

Kitapçığı okumak için burayı tıklayınız...

SUÇLAMALAR

İkinci kitapçık ise Demirtaş’a yöneltilen suçlamalara yanıt veriyor. 'AİHM'in Demirtaş kararına ve çarpıtılan gerçeklere' yer verilen kitapçıklarda, Demirtaş’ın konuşmalarının ses ve görüntülerinin QR kodları da bulunuyor.

Kitapçığı indirmek için linki tıklayınız...