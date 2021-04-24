Demirtaş'tan 'Kobani davası' öncesi çağrı: Bu iki kitapçığı okumanızı öneriyorum
HDP'nin tutuklu eski EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan 'Kobani davası' öncesi hazırlanan iki kitapçığın okunmasını "Gerçekleri bilmek önemlidir" notuyla önerdi.
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü ilk duruşması görülecek davanın ana konusu olan 6-8 Ekim Kobani protestolarıyla ilgili gerçekleri bilmek için bu iki kitapçığı okumanızı öneriyorum. Hepinize selamlarımla…" ifadelerini kullandı.
ASLINDA NE OLDU?
Kitapçıklardan biri "2014 Kobanî Protestolarında Aslında Ne Oldu? / Yalanlar – Gerçekler" başlığını taşıyor ve 2014’ten bugüne yaşananları özetliyor.
Hukuki ve siyasi süreci anlatan 26 sayfalık kitapçık pek çok kişi ve kuruma gönderildi.
Kitapçığı okumak için burayı tıklayınız...
SUÇLAMALAR
İkinci kitapçık ise Demirtaş’a yöneltilen suçlamalara yanıt veriyor. 'AİHM'in Demirtaş kararına ve çarpıtılan gerçeklere' yer verilen kitapçıklarda, Demirtaş’ın konuşmalarının ses ve görüntülerinin QR kodları da bulunuyor.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencisi derse girmezse ücreti kesilecek
- Küçük çocuğun kimliği deşifre edildi
- Thodex'in kurucusuna operasyon
- Koronavirüsü atlatanlara kötü haber
- Denktaş'a yakın isimden TRT'deki diziye tepki
- 'Çok sağlam' dediği kişi, bakın kim çıktı?
- ABD, yarın 1915'i 'soykırım' olarak tanıyacak
- İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Egzoz ölçümünde yeni dönem
- 'Camdaki Kız' etkisi... Show TV'nin dizisinden final