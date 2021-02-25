Demispor'dan 'kripto para' anlaşması

25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00

Bitexen Teknoloji, forma göğüs sponsorluğunu üstlendiği Adana Demirspor ile yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşmaya göre Adana Demirspor Coin (ADSC) artık Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenecek. Adana’da gerçekleşen lansman ile duyurulan Adana Demirspor Coin’in kendisine ait bir mobil uygulaması ve bu uygulama içerisinde ödeme sistemi olacak. Günlük hayatta kullanılabilinecek olan ADSC, 1 Türk Lirası’na sabit olacak.

Sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen, yüzden fazla dijital varlığın listelendiği ve Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, ilklere imza atmaya devam ediyor. Daha önce forma göğüs sponsorluğunu üstlendiği Adana Demirspor’la yeni bir anlaşmaya imza atan Bitexen Teknoloji, ADSC ile taraftarlara daha önce deneyimlemedikleri avantajlar sunmayı hedefliyor.

ADS Coin, Ethereum blokzinciri üzerinde oluşturulmuş, toplam 50 milyonluk bir arz ile üretilmiş, 1 Türk Lirası’na sabitlenmiş ve kendi mobil uygulaması olan bir dijital varlıktır. Adana Demirspor Coin ile anketlerde oy kullanarak kulübe destek olmak ve ADSC’nin sağladığı ödül ve deneyimlerde de hak kazanmak mümkün olacak. ADS Coin’i harcayarak taraftarlar, mobil uygulama üzerinden yapılacak oyuncu değişiklikleri üzerinde, takım dizilişinde, transferlerde, forma tasarımlarında ve seyahat aracı tasarımları gibi konularda oy vererek tercihlerini ortaya koyabilme avantajına sahip olacaklar. Mobil uygulamada ADS Coin ile satın alım ve ödeme işlemleri gibi birçok özellik de mevcut olacak.

ADS Coin sahipleri, Adana Demirspor’un ve Bitexen Teknoloji’nin anlaşmalı olduğu her yerde, mobil uygulama üzerinden ADSC ile ödeme yapabilecekler. Bu da, 1 Türk Lirası’na sabitlenmiş olan ADSC ile, kağıt paraya ya da karta ihtiyaç duymadan, yalnızca mobil uygulama ile blokzincir teknolojisini kullanarak ödeme yapılabileceği anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra kulüp etkinliklerine katılma hakkı, açık artırmalara katılabilme avantajı, resmi kulüp ürünlerinde özel indirimler ve kampanyalar gibi birçok avantajı kullanıcısına sunacak olan ADSC, ülkemiz finansal teknolojileri vizyonuna paralel olarak, blokzincir teknolojisi üzerinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen akıllı bir sözleşme ürünüdür.

Adana Demirspor Coin’i, uygulamadaki arz dönemi ardından Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’ndan da alım satımını yapmak mümkün olacak.



