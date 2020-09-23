Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal “Hekimlerimizi önce siyasetten korumak gerek"

23 Eylül 2020 Çarşamba, 09:19

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hastanelerde yaşanan şiddet olayları hakkında açıklamada bulundu.

Dün Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan şiddet görüntüleri üzerine resmi twitter hesabı @DPGultekinUysal üzerinden açıklamada bulunan Genel Başkan Uysal, şiddetteki en büyük payın siyasetçilerin olduğunu ifade etti.

Hekimleri öncelikle siyasetten korumak gerektiğini söyleyen Uysal, şunları dile getirdi:

“SİYASİLER HER GÜN ŞİDDET UYGULAMAYA DEVAM EDİYORLAR”

“Dün Ankara'da, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan, kan donduran görüntüler bizlere bir kez daha bugün tartışılandan gayrı, daha acil bir sorunu hatırlattı!

Hastanede hastalar, acil serviste hasta yakınları, trafikte magandalar, daha da kötüsü sorumluluk sahibi olması gereken ama alıştıkları üzere gemilerini yürütmek için herkese sarabilen siyasiler, her gün şiddet uygulamaya devam ediyorlar.

“Hekimleri önce siyasetten korumak gerek”

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğine dair ant içen hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşamına saygı gösterilmezse sözlerini nasıl tutabilirler? Hekimleri önce siyasetten, sonra cezasızlık ile cesaret gösteren vandal, şiddet yanlısı kimselerden korumak gerek.

“HASTANELERE SİYASET SOKMAYIN”

Rahmetli Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Süleyman Demirel'in "camiye, kışlaya, okula siyaset sokmayın" sözüne atıfla diyebiliriz ki; "hastanelere siyaset sokmayın." Bırakın doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız severek ifa ettikleri vazifelerini yerine getirsin ve umuyoruz her biri emeğinin hakkına sağlıkla erişsin. Salgına yakalanıp yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarını rahmetle ve minnetle anıyor, salgın dolayısıyla görülmemiş bir özveri ile görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarının önünde saygıyla eğiliyoruz.”