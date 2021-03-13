Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti çalındı, çalan kişi erkek hemşire çıktı
Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın 10 ay önce evinin önündeki elektrikli bisikleti çalındı. Çakır'ın şikayeti üzerine polis, bisikleti çalan kişinin özel bir hastanede erkek hemşire olduğunu tespit etti. Bisikleti teslim eden 36 yaşındaki U.K. "Hemşireyim, pandemide hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye aldım. Pişmanım" dedi.
Beşiktaş, Kuruçeşme'de oturan ünlü oyuncu Deniz Çakır, elektrikli bisikletini apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna bıraktı. Ünlü oyuncu 29 Haziran 2020 günü saat 11.00 sıralarında bisikletin yerinde olmadığını fark etti. Çakır, çalınan yeşil renkteki bisikleti için polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Polisin ünlü oyuncunun evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelendi. Yakındaki bir aracın plakasından U.K. isimli hemşire olarak görev yapan genç adamın kimliği tespit edildi. Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen U.K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etti.
BİSİKLETİ TESLİM ETTİ
Polis merkezine çağrılan U.K. 20 Eylül'de ifade verdi. U.K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
U.K. ifadesinde aracıyla gezerken bir apartmanın önünde kilitsiz bir şekilde durduğunu fark ettiğini söyleyip bisikletin üzerinde anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp arabanın yanına gittiğini, bisikleti katlayarak arabasının arka koltuğuna koyup Fatih'teki evine götürdüğünü anlattı. Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten U.K'nin. "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim" dediği öğrenildi.
U.K.'den alınan bisiklet Deniz Çakır'a teslim edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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