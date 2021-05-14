'Deniz turizmi sektörü yeni sezona hazır'

14 Mayıs 2021 Cuma, 09:25

Ege Bölgesi deniz turizmi sektörünün yeni sezona hazır olduğunu belirtenÖztürk, “Ülkemiz turizm gelirlerinin tahmini beşte biri, deniz turizmi ve su sporlarından geliyor. Tam kapanma önlemleri ve aşılama çalışmaları sonrasında pandeminin kontrol altına alınacağına, güvenliturizm önlemleri ile sezonun başlayacağına inanıyoruz. Ülkemiz kıyılarının,Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere uluslararasıturistlerin tercih edeceğirota olacağınıtahmin ediyoruz.Yunanistan ile ülkemiz kıyıları arasında feribotların çalışır hale gelmesini, günübirlik tekneleri ve su sporlarıtesislerimizin faaliyete geçmesini, sınırlı da olsa kruvaziyer gemi seferlerinin başlamasını arzu ediyoruz.Karanlık birtünelden geçtiğimiz bu dönemin geride kalacağına,Ege Denizi gibi mavi, Akdeniz güneşi gibi parlak ışığı yeniden göreceğimize inanıyoruz” diye konuştu.