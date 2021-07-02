Deniz Türüç'ten 3 yıllık imza

02 Temmuz 2021 Cuma, 20:46

Medipol Başakşehir, geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Turuncu Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

? Deniz Türüç ile 3 yıl daha |



2??0??2??4??



?? https://t.co/L8VOuTlBKl pic.twitter.com/Tsrloasnr5 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 2, 2021



