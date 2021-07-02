Deniz Türüç'ten 3 yıllık imza

Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 20:46
Deniz Türüç'ten 3 yıllık imza
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Medipol Başakşehir, geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Turuncu Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz"  denildi. 

 



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