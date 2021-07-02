Hes Kablo Kayserispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

Hes Kablo Kayserispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 10:23
Hes Kablo Kayserispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Sapunaru! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Rumen stoper, 2017-18 sezonu öncesinde sarı-kırmızılı ekibe transfer olmuş; çıktığı 97 maçta 3 gol kaydetmişti. 


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