Hes Kablo Kayserispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

02 Temmuz 2021 Cuma, 10:23

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Sapunaru! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Teşekkürler Sapunaru!



Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.



Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/DfDIXipvf6 — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) July 2, 2021

Rumen stoper, 2017-18 sezonu öncesinde sarı-kırmızılı ekibe transfer olmuş; çıktığı 97 maçta 3 gol kaydetmişti.