Deniz Yücel: Cumhuriyet'i susturmak isteyenleri kınıyoruz

27 Kasım 2020 Cuma, 10:22

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir’de bulunan belediye başkanların kısıtlamalara rağmen deprem ve pandemi sürecinde yurttaşa desteğini sürdürdüğünü söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi başka olmak üzeri cHp’li ilçe belediyelerin yurttaşın her türlü ihtiyacına koştuğunu belirten Deniz yücel, “İzmir belediye başkanları kendi imkânları doğrultusunda başarılı çalışmalar yaptı. Son olarak kenti sarsan depremle ilgili birçok insanı enkaz altından kurtaran İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler oldu. Bayraklı, Bornova ve bütün cHp’li belediyeler destek verdi. Büyük bir dayanışma örneği sergilediler. cHp’li belediyeler Türkiye’nin gerçekten ihtiyacı olan sosyal devlet anlayışını göstermiş oldu. Kamu kaynaklarının halkın ihtiyacı için kullanılması ve toplum menfaatları gözetilerek harcanması için gayret ettiler. Bu çalışmalar ise reklamdan ve gösterişten uzak bir şekilde yapıldı. Bu yaklaşımı gören merkezi hükümet bundan rahatsız oldu. Belediyelere yönelik çok somut engellemeler başlattı. Bu engellemelere rağmen belediyeler süreci başarılı bir şekilde sürdürdü. Halkta bunu takdir etti” diye konuştu.

'CUMHURİYET SUSTURULAMAZ'

Cumhuriyet'e verilen ilan kesme cezalarına tepki gösteren Deniz Yücel, "Halkın doğru haber alma hakkını yerine getiren, Cumhuriyet ile özdeşleşmiş olan Cumhuriyet gazetesinin engellerle karşılaşmasını kınıyoruz. CHP olarak, siyasi görüşü ne olursa olsun, tarafsız haber yapan birilerinin güdümünde ve etkisinde olmayan basın mensupları ve kuruluşlarının yanındayız. Sansürün ve basın kuruluşlarının etkisizleştirildiği yerde demokrasiden bahsetmek mümkün olmaz" ifadesini kullandı.

